Karneval in Düsseldorf : Es gibt wieder Stunk-Sitzungen in Düsseldorf

Hoch her ging es 2020 bei der Stunk-Sitzung im Capitol-Theater. Foto: Stunk

Düsseldorf Nach zwei Jahren Pause kehrt die alternative Kabarett-Show ins Capitol-Theater zurück. Zunächst sind nur drei Aufführungen geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Zwei Jahre konnte es keine Stunk-Sitzung im Capitol-Theater geben, doch jetzt kehrt das Ensemble, das seine Heimat im Theater am Schlachthof in Neuss hat, wieder an die Erkrather Straße zurück. Vor Corona konnten die Macher der alternativen Kabarettshow dort jährlich bis zu 5000 Zuschauer begrüßen. Ganz so viele werden es in der anstehenden Session allerdings nicht sein, denn diesmal sind zunächst nur drei Aufführungstermine geplant. „Aber falls der Andrang größer sein sollte, haben wir natürlich vorgesorgt“, sagt Ensemblemitglied Dennis Prang.

“Back to jeck – Die Krisensitzung” lautet das aktuelle Programm, das nach Auskunft der Stunk-Macher noch komischer, feierwütiger und ausgelassener als je zuvor sein soll, denn schließlich müsse einiges nachgeholt werden. Die Zuschauer können davon ausgehen, dass sie erneut in den Genuss von Karnevalskabarett mit vielen tollen Ideen, hoch aktuellen Bezügen, fantasievollen Kostümen und mitreißender Musik kommen werden. Und sollte der Saal nicht so warm beheizt sein, will das Ensemble mit dem Publikum „den Raum in kürzester Zeit zum Kochen schunkeln“.

Am Freitag, 17. Februar, wird um 19 Uhr Premiere gefeiert. Weitere Aufführungen sind ebenfalls um 19 Uhr am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Februar, geplant. Der Vorverkauf beginnt in vier Wochen, am 12.12.2022, um 17.17 Uhr online auf www.stunk.net. Karten gibt es zu 44 und 40 Euro. „Der Eintritt ist keine Gas-, sondern nicht weniger als eine Gag-Umlage“, sagt Prang. Wer unbedingt bei der Stunk-Sitzung dabei sein möchte, aber momentan dazu nicht in der Lage ist, soll sich an das Team wenden. „Wir finden eine Lösung!“, verspricht dieses.