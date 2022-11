Freizeit in Düsseldorf : Abenteuerspielplatz könnte erweitert werden

Freizeit in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Lagerfeuer machen oder Bretterbuden bauen: Auf dem Abenteuerspielplatz in Düsseldorf-Mörsenbroich gibt es viel zu erleben – und es entstehen immer wieder neue Angebote.

Der Abenteuerspielplatz (APS) in Mörsenbroich ist eine wichtige Anlaufstelle im Stadtteil für Kinder und Eltern. Die Bezirksvertretung 6 möchte die dortigen Angebote noch erweitern, doch dafür müsste auch mehr Platz bereitgestellt werden. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, wird zurzeit die Möglichkeit der Umgestaltung beziehungsweise der Erweiterung der vorhandenen Räumlichkeiten geprüft.

Träger Der Spielplatz ist ein Angebot der offenen Kinderfreizeitarbeit des Jugendamtes. Eine pädagogische Fachkraft ist immer auf dem 7000 Quadratmeter großen Gelände in Mörsenbroich anwesend.

Öffnungszeiten Der Abenteuerspielplatz an der Sankt-Franziskus-Straße 125 hat werktags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Kinder, die dort die Hausaufgaben erledigen wollen, können schon ab 12 Uhr vorbeikommen. Die Anlage bietet im Stadtteil vielfältige Möglichkeiten, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen.

So ein flexibles Arbeiten, bei dem man oft nicht weiß, ob und wie viele Personen ein Angebot wahrnehmen werden, sind die sechs Mitarbeiter des APS, die noch durch eine Praktikantin und einen Jugendlichen im freiwilligen sozialen Jahr unterstützt werden, gewohnt. Denn die vielen unterschiedlichen Angebote auf dem Platz sind niedrigschwellig, können ohne Anmeldung besucht werden und entwickeln sich oft sehr kurzfristig aus den Bedürfnissen der Besucher. „Wir regen Dinge an, aber die Kinder können ihre eigenen Vorstellungen einbringen und so selbstständig und selbsttätig werden“, sagt APS-Leiter Daniel Koplowitz.