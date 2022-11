Weihnachtliches Gebäck im Pop-up-Store : Bäckermeister Hinkel eröffnet Kiosk auf der Kö

Meisterbäckerei Hinkel hat auf der Königsallee einen Pop-up-Store eröffnet. Hier wird zunächst nur weihnachtliches Gebäck verkauft: Plätzchen, Christstollen, Lebkuchen, Printen und vieles weitere. Foto: Rheinische Post/Paul Küchler

Düsseldorf Passend zur Weihnachtszeit bietet Hinkel nun abgepacktes Gebäck in einem kleinen Büdchen direkt an der Königsallee an. Der Pop-Up-Store könnte auch in Zukunft noch bestehen bleiben.

Von Paul Küchler

Die Eröffnung erfolgte bereits am Dienstagmorgen um 10 Uhr: Auf der Königsallee hat die Bäckerei Hinkel einen temporären Laden eröffnet.

Der sogenannte Pop-up-Store befindet in der Nähe des Kö-Gärtchens auf der südlichen Königsallee auf Höhe der Hausnummer 94. In einem ehemaligen Zeitungskiosk werden nun Backwaren verkauft. Vom Angebot, den Laden temporär zu betreiben, bis zu Eröffnung verging nur eine Woche, wie Sophie Hinkel im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt. Innerhalb weniger Tage wurde das Büdchen dann vorbereitet und im typischen Hinkel-Gelb designt.

Das Angebot ist vielfältig, beschränkt sich jedoch auf weihnachtliches Gebäck. Brot und Brötchen werden nicht verkauft. Die Auswahl ist groß: Es gibt Plätzchen wie Zimtsterne, Spekulatius, Printen, Christstollen sowie Lebkuchen und weitere süße Gebäcke. Beliefert wird das Büdchen von der Produktionsstätte der Bäckerei Hinkel, diese liegt in der Hohe Straße in der Altstadt.

In dem kleinen Laden selbst wird alles nur abgepackt verkauft. Das hängt mit Hygieneregeln zusammen, da der Kiosk unter anderem zu wenig Platz für ein Waschbecken bietet. Zunächst soll das Angebot bis Ende dieses Jahres erhalten bleiben. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte Hinkel, dass auch ein Betrieb darüber hinaus vorstellbar sei. Hierbei komme es auf die Resonanz der Kunden an. Ähnliches gelte für den Verkauf von Brot und Brötchen: Bei Bedarf werde man diese Backwaren auch in dem ehemaligen Kiosk anbieten können. Auch hier komme es auf die Rückmeldungen der Kundschaft an.

Der Pop-up-Store öffnet täglich von 10 bis 18 Uhr. Man befinde sich aber aktuell in einer Pilotphase, so Sophie Hinkel. Die Öffnungszeiten würden bei Bedarf angepasst werden. Möglich ist dann, dass das kleine Lädchen abends länger geöffnet bleibt. Gezahlt werden kann bar oder mit Karte. Der neue Standort des Pop-up-Stores auf der Königsallee ist der dritte Anlaufpunkt der Traditionsbäckerei, zwei weitere Filialen sind auf der Mittelstraße und Hohe Straße in der Altstadt zu finden.