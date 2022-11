26. und 27. November in Erkelenz : Adventsbasar der Pfarrei sorgt auch für Unterhaltung

Erkelenz Der Adventsbasar im Pfarrzentrum bietet eine Fülle von Geschenkideen, aber auch Kulinarisches sowie Spiele für Jung und Alt. Um Kuchen- und Salatspenden bittet die Frauengemeinschaft.

(RP) Es ist wieder soweit: Am ersten Adventswochenende, 26. und 27. November, jeweils von 11 bis 17 Uhr findet der Adventsbasar der Pfarrei Christkönig Erkelenz statt. Alle interessierten Besucher sind herzlich in das katholische Pfarrzentrum eingeladen. Dieses ist zugänglich über den Johannismarkt oder der Westpromenade. Kulinarisches und Bewährtes wird es wieder geben: Frikadellen und Würstchen mit Salatbar und andere Leckereien. Eine große Auswahl an Kuchen gibt es an der Cafeteria sowie Waffeln auf Wunsch mit heißen Kirschen und Sahne.