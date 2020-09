Verhandlung vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Hohe Geldstrafe für aggressiven Falschparker

Düsseldorf Auf dem Warteplatz für Taxen sein Auto abstellen, ist keine gute Idee. Als ein Fahrer im Januar dieses Jahres zu seinem Auto ging, sah er es am Abschleppwagen an sich vorbeifahren. Daraufhin rastete er aus und beleidigte und bedrohte Mitarbeiter des Ordnungsamts. Das wird nun teuer.

Der Mann zeigte sich während der Verhandlung einsichtig und entschuldigte sich für sein Verhalten am Tattag. Im Januar hatten zwei Einsatzkräfte der Verkehrsüberwachung einen zugeparkten Taxenstand an der Emanuel-Leutze-Straße in Lörick kontrolliert. Die Falschparker mussten abgeschleppt werden. Als eines der Fahrzeuge gerade abgeschleppt wurde, kam der Fahrer hinzu und lief dem Abschleppwagen hinterher. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Abschleppwagenfahrer erhielt er vor Ort sein Fahrzeug zurück. Während der Übernahme beleidigte der Falschparker die Einsatzkräfte der Verkehrsüberwachung und drohte ihnen körperliche Gewalt an, sobald er sein Fahrzeug zurück habe. Daraufhin gingen die Einsatzkräfte zum Dienstfahrzeug und verständigten die Polizei.