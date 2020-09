Düsseldorf : Jacques Tilly gestaltet Souvenirs

Düsseldorf Der Wagenbauer des Düsseldorfer Rosenmontagszugs hat eine Kollektion mit verschiedenen Produkten mit Düsseldorfer Motiven herausgebracht.

Hergestellt werden die Produkte in einer Werkstatt für angepasste Arbeit in Gelsenkirchen, die Auslieferung übernehmen die gemeinnützigen Werkstätten in Neuss. „Der soziale Aspekt bei der Herstellung hat mir gut gefallen“, so Tilly. Sollte der Verkauf erfolgreich sein, könnte es weitere Produkte und Motive geben.