Düsseldorf-Hassels : Brennender Transporter rollt gegen weiteren Pkw

Düsseldorf Am Freitagmorgen haben Passanten einen brennenden Lieferwagen in einer Parkbucht in Düsseldorf-Hassels entdeckt. Kurz darauf rollte der Wagen los, stieß gegen einen Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro.

Am frühen Freitagmorgen um 1.38 Uhr meldetet ein Anrufer bei der Feuerwehr einen brennenden Lieferwagen in der Potsdamer Straße in Hassels. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der Wagen der Marke Renault aus seiner Parkbucht gerollt und an einem dort ebenfalls parkenden Opel zum Stehen gekommen.

Die Flammen drohten auf das andere Fahrzeug überzugreifen. Die Flammen im Bereich des Motorraums und der Fahrerkabine des Kleintransporters konnten jedoch schnell gelöscht werden.

Durch die starke Hitzeentwicklung waren an den Opel bereits Karosserieteile stark beschädigt worden, ein Totalschaden an dem Fahrzeug konnte verhindert werden. Mithilfe der beiden mittlerweile eingetroffen Halter konnten die Innenräume der Fahrzeuge mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert werden. Bei dem Lieferwagen mussten noch Gegenstände auf der Ladefläche gelöscht werden, bei dem Opel waren keine Glutnester zu finden.

Aufgrund der unklaren Brandursache wurde die Kriminalpolizei hinzugerufen, die noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen hat. Die Feuerwehr schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 60.000 Euro.

(csr)