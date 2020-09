Schulwege-Sicherheit : Schüler und Eltern werben für einen sicheren Schulweg

Düsseldorf Wer sein Kind mit dem Auto bis zum Schultor bringt, riskiert schlimme Unfälle. Eine Initiative fordert, dass Heranwachsende zumindest das letzte Stück zu Fuß gehen.

„Deshalb wollen wir, dass die Kinder in jedem Fall das letzte Stück ihres Weges zu Fuß gehen“, sagt Doris Bock von der Elterninitiative Schulweghelden. Wie das künftig noch besser funktionieren kann, zeigten am Dienstag, dem „Zu-Fuß-zur-Schule-Tag,“ Jungen und Mädchen der Sternwart- und der Bonifatiusschule an der Aachener Straße. Unterstützt von ihren Lehrern und dem Amt für Verkehrsmanagement malten sie gelbe Füße auf den Gehsteig. Markierungen, die den Weg zu den Grundschulen am Dahlacker weisen.