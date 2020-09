Unfall in Düsseldorf-Unterbilk : Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf Bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf-Unterbilk ist eine Frau schwer verletzt worden. Sie musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Laut Polizei fuhr ein 32 Jahre alter Mann am Donnerstagabend gegen 20 Uhr mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen der Elisabethstraße in Richtung Friedrichstraße. Als er an einer roten Ampel warten musste, hielt rechts neben ihm ein anderer Wagen an, aus dem eine Frau ausstieg und vor dem haltenden Fahrzeug die Fahrbahn nach links überquerte.