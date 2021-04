Saliha Ouammar : Düsseldorferin kandidiert für französischen Konsulatsrat

Düsseldorf Ratsfrau Saliha Ouammar von den Grünen stellt sich zur Wahl für den französischen Konsulatsrat auf. Sie wirbt dafür, dass sich die in Düsseldorf lebenden Französinnen und Franzosen an der Wahl beteiligen.

Ratsfrau Saliha Ouammar (Grüne) stellt sich zur Wahl für den französischen Konsulatsrat auf und ruft die in Düsseldorf lebenden Französinnen und Franzosen auf, sich an der Wahl zu beteiligen. Ouammar, geboren 1964 in Algerien, ist in Frankreich aufgewachsen. Sie hat die französische Staatsbürgerschaft, fühlt sich als Französin und in Düsseldorf heimisch, wie sie sagt. Als Dolmetscherin arbeitet sie häufig für das europäische Parlament, den Europarat und den Europäischen Gerichtshof. Seit zwölf Jahren lebt sie mit ihrem Mann, einem gebürtigen Düsseldorfer, in der Landeshauptstadt und ist hier auch politisch aktiv. Seit zweieinhalb Jahren ist sie Mitglied der Grünen und wurde im vergangenen Jahr in den Rat der Stadt gewählt.