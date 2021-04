Schwere Vorwürfe : Terrorfinanzierung - Razzia bei Anwalt in Düsseldorf

Düsseldorf Bei einem Düsseldorfer Anwalt wurde laut Medienberichten am Donnerstagmorgen eine Razzia durchgeführt. Der Vorwurf der Generalstaatsanwaltschaft lautet unter anderem auf Terrorfinanzierung.

Laut „Spiegel“ geht es um den in Düsseldorf bekannten Anwalt T., der in der Vergangenheit auch selbst schon Ärger mit der Justiz hatte. In dem aktuellen Verfahren geht es laut dem Magazin um T.s Kontakte zu dem islamistischen Verein Ansaar International .

Im Rahmen der Ermittlungen seien die Beamten dann laut Bericht noch auf eine weitere Straftat des Anwalts gestoßen. So soll er 2020 Corona-Soforthilfen in Höhe von 9000 Euro beantragt und auch bekommen haben, da seine Tätigkeit durch die Pandemie „wesentlich beeinträchtigt“ gewesen sei. Doch, so schreibt der „Spiegel“, seien zwischen Januar und März 2020 Gutschriften in Höhe von 72.000 Euro auf T.s Konto eingegangen sein.