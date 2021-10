Lebensgefährte in Düsseldorf verurteilt : Koma-Patientin sexuell missbraucht

Düsseldorf Seit 27 Jahren waren sie ein Paar, dann wurde die Frau nach einem Unfall zum Pflegefall. Als eine Pflegerin sie umbettete, soll ihr betrunkener Freund die wehrlose Patientin „in sexueller Absicht“ angefasst haben.

Für den sexuellen Missbrauch seiner Freundin, die seit fast zwei Jahren im Wachkoma liegt, ist ein 53-Jähriger am Montag zu sechs Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden. Ende 2019 hat er nach Überzeugung des Amtsgerichts seine wehrlose Partnerin in sexueller Absicht am Gesäß und an der Brust angefasst.

Der Angeklagte gab an, er habe rauschbedingt keinerlei Erinnerung mehr an jene Nacht, habe erst später erfahren, was er getan haben soll. Tatsächlich war der Angeklagte, als er spätabends die Wohnung der Patientin betrat, nach Schilderung der Pflegerin bereits angetrunken gewesen, habe zwei weitere Flaschen Wein getrunken – und sich dann an der wehrlosen Partnerin zu schaffen gemacht. Zwischendurch habe er mehrfach herumgebrüllt, habe lange und laut geweint, sich auf den Boden gekniet oder gelegt und sei immer wieder eingeschlafen, so die Pflegerin weiter.