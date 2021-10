Rheinbahn in Düsseldorf : Der nächste Hochbahnsteig für Heerdt

Seit Montagvormittag ist der neue barrierefreie Hochbahnsteig an der Haltestelle Aldekerkstraße in Betrieb. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Linie U75 der Rheinbahn steuert ab sofort die neue Haltestelle Aldekerkstraße mit einem barrierefreien Einstieg an. Den neuen Hochbahnsteig können die Fahrgäste fünf Monate früher als geplant nutzen.

Um 10.45 Uhr fährt die Stadtbahnlinie U75 der Rheinbahn die Haltestelle Aldekerkstraße in Heerdt an, lässt Passagiere ein- und aussteigen und setzt die Fahrt um 10.46 Uhr wieder fort. Eigentlich nichts Außergewöhnliches, doch an diesem Montagvormittag ist es schon etwas Besonderes: Zum ersten Mal öffnen sich die Türen der U75 am neu gebauten Hochbahnsteig der Aldekerkstraße, der damit fünf Monate früher als geplant in Betrieb geht.