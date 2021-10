Düsseldorfer Feuerwehr befreit Kind : Fünfjährige steckt in Pfanne fest

Feuerwehreinsatz am Montag in Flingern. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Wozu ist eigentlich das Loch im Pfannengriff? Eine kleine Düsseldorferin wollte das genauer wissen – und löste einen Feuerwehreinsatz aus.

Mit dem Zeigefinger probierte eine Fünfjährige in Flingern-Nord aus, ob der wohl in das Loch im Edelstahlgriff der Bratpfanne passt. Passte. Allerdings so knapp, dass er nicht mehr raus kam. Die Eltern versuchten es mit allerhand Tricks – Spüli und Kühlen – aber am Ende blieb ihnen nur der Anruf bei der Feuerwehr.