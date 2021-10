Gericht in Mönchengladbach : Urteil im Prozess wegen Volksverhetzung

Das Gerichtsgebäude in Mönchengladbach. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Ein 70-Jähriger wurde in erster Instanz zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er Flüchtlinge in einem Facebook-Posting verächtlich gemacht haben soll. Dagegen ging er in Berufung. Nun folgte der zweite Richterspruch.