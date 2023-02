Einrichtung in Düsseldorf-Bilk Die Spieloase wird zum Nachbarschaftstreff

Die Spieloase Bilk ist seit rund vier Jahrzehnten eine Institution im Stadtteil. Erwachsene, die früher selbst in dem Treff im Hof an der Brunnenstraße spielten, bringen inzwischen ihre eigenen Kinder vorbei. Und was dem Nachwuchs, aber auch Erwachsenen und Senioren nun geboten wird, ist absolut sehenswert, denn der barrierefreie Aus- und Umbau der Spieloase ist weitestgehend abgeschlossen.