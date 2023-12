Neuer Standort in Düsseldorf Polizeiwache Bilk zieht an die Fährstraße

Die Polizeiwache Bilk wechselt an einen neuen Standort. Am Mittwoch, 13. Dezember, findet der Umzug von der Haroldstraße an die Fährstraße 31 statt. Der Wachbetrieb am alten Standort endet um 6 Uhr morgens, die Beamtinnen und Beamten werden am selben Tag um 13 Uhr ihren Dienst an der Fährstraße aufnehmen. Von da an wird die Wache rund um die Uhr besetzt sein.