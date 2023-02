Düsseldorfer Heimatverein Doch keine Abstimmung der Frauenfrage bei den Jonges?

Es ist gut möglich, dass die Düsseldorfer Jonges die Abstimmung über die Aufnahme von Frauen verschieben. Das wurde beim Heimatabend am Dienstag im Henkel-Saal deutlich. Wolfgang Rolshoven, als Baas der Vorsitzende des großen Heimatvereins, verkündete, dass der Vorstand bei der Mitgliederversammlung am 26. April vermutlich keinen Antrag in dieser Richtung stellen werde. Dies bestätigte Rolshoven am Mittwoch gegenüber unserer Redaktion. „Wir sind in der juristischen Prüfung.“