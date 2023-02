Debatte im Jugendhilfe-Ausschuss Politiker kritisieren Update für Düsseldorfer Kita-Navigator

Die Einführung eines Vormerk-Systems für die Vergabe von Plätzen in der Tagespflege verzögert sich erneut. Grund sind Mängel bei der Weiterentwicklung des seit Jahren etablierten Kita-Navigators. Erst wenn dieser zuverlässig funktioniere, könne sich das Jugendamt mit der Einführung des Tagespflege-Navigators beschäftigen, heißt es in der Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage von CDU und Grünen. Im Jugendhilfeausschuss hatten sich die Mehrheitsfraktionen am Mittwoch nach der Weiterentwicklung beider Projekte erkundigt. „Meine Gemütslage schwankt zwischen überrascht und enttäuscht“, sagte die stellvertretende Ausschuss-Vorsitzende Paula Elsholz (Grüne). Eigentlich habe sie erwartet, dass das Update des Kita-Navigators weitere Fortschritte erbringe und diese auch schon aufrufbar seien.