Düsseldorfer Gebäude Ingenhoven-Tal erhält auch noch das Diamant-Siegel

So passe sich das Gebäude auf jeder Seite mit einer anderen Fassade an die jeweilige Umgebung an. Als besonders gelungen bewertet die DGNB auch das neu entstandene Angebot an Blickbeziehungen, die in den Ladengeschäften durch die zurückversetzten Ebenen hinter den Glasfronten entstehen. Letztere sind ein Markenzeichen des Entwicklers Centrum.