Fünf Spiele in der Fremde Eine entscheidende Auswärtstour für die DEG

Das lässt sich unter anderem an der gestiegenen Zahl von Powerplay-Toren festmachen – in den Monaten zuvor eine der Schwachstellen im Spiel. Allein gegen Nürnberg gelangen zwei Treffer in Überzahl, in den vier Partien davor immerhin drei. Hier scheint sich das intensive Training in diesem Bereich endlich auszuzahlen, aber nicht nur. „Wir haben, was das Personal angeht, auch ein wenig umgestellt“, erläutert Hansson. In der Tat hat der Coach offenbar die richtige Mischung bei seinen Reihen gefunden. Auch bei Fünf-gegen-Fünf. Egal, ob der treffsichere Stephen MacAulay zusammen mit Vorlagenkönig Philip Gogulla oder die beiden dynamischen Alexander Ehl und Tobias Eder auf den Flügeln: Hansson kann auf jede Situation im Spiel reagieren. „Chemie“ nennt er das.