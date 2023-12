Angebot in Neuss Jugendtreff „InKult“ erhält einen Ableger

Über den schön geschmückten Weihnachtsbaum freute sich jetzt Prokurist Niki Lüdtke vom Neusser Bauverein. Traditionell schenkt das Wohnungsunternehmen seinen Kitas und Nachbarschaftstreffs einen Tannenbaum in der Vorweihnachtszeit. Im Mietertreff Weberstraße ist er von den Kindern und Jugendlichen mit selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck gestaltet worden. Seit dem Herbst ist das Angebot dort im Treff an der Weberstraße 72 erweitert worden, sodass in Trägerschaft der Interkulturellen Projekthelden, der Jugendtreff „InKult“ an der Weberstraße einen Ableger bekommen hat. „Am Berghäuschensweg platzen wir aus allen Nähten. Wir haben sogar zusätzlich dort einen Container angeschafft, um mehr Möglichkeiten in der interkulturellen Jugendarbeit zu haben. Wir freuen uns, dass wir an der Weberstraße nun einen weiteren Standort haben. Der Standort ist aufgrund der vielen Schulen ideal“, sagt Umut Ali Öksüz, Vorsitzender des Vorstands des Trägervereins der Interkulturellen Projekthelden.