Neuer Ärger an der Kunstakademie Düsseldorf Ministerium annulliert Rektorenwahl

In der Sitzung des Wissenschaftsausschusses des Landes erklärte Brandes, dass bei der Wahl am 19. Dezember die Öffentlichkeit nicht hätte ausgeschlossen werden dürfen. Nach eingehender Prüfung kam das Ministerium daher zu der Überzeugung, dass die mit Spannung erwartete Rektorenwahl an einem „Verfahrensmangel“ leide. Da der Wahlkrimi im Senat damals mit acht zu sieben Stimmen denkbar knapp für die 61-jährige Baukunst-Professorin Fioretti ausgefallen war, ist nach den Worten der Ministerin der Verfahrensfehler „erheblich“. Mit dem Resulttat: Die Wahl ist unwirksam und muss wiederholt werden, so Ina Brandes. Von diesem Prüfungsergebnis ist die Kunstakademie vor der Ausschuss-Sitzung informiert worden, sagte die Ministerin. In Kreisen der Akademie war dazu gestern von einem „Paukenschlag“ die Rede.