Fußbal Noch drei Siege bis in den DFB-Pokal

Das Hauptaugenmerk gilt an der Fleherstraße unverändert dem Ligabetrieb, in dem Tusa möglichst lange im Kampf um den Aufstieg mitsprechen möchte. Aber natürlich sind die Spielerinnen um Torjägerin Ricarda Brinkmann heiß darauf, am Sonntag den Regionalligisten aus Warbeyen aus dem Pokalwettbewerb zu schmeißen. Stefan Wiedon jedenfalls ist froh, dass die Rollen am Sonntag einmal etwas anders verteilt sind. „In der Meisterschaft ist es ja schon beinahe so, dass man jedes Wochenende Siege von uns erwartet. Da tut es auch einmal ganz gut, als Außenseiter in ein Spiel gehen zu dürfen“, so der Diplom-Sportlehrer.