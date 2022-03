Unfall in Düsseldorf : Radfahrer kollidieren – Senior schwer verletzt

Unfall in Düsseldorf

Ein Fahrradweg in Düsseldorf (Archivbild). Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Bei einem Unfall in Unterbilk hat sich am Montagabend ein 77-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Er hatte einen anderen Radler überholt und war dabei gestürzt.

Auf dem Radweg an der Haroldstraße ist es am Montagabend zu einem Unfall mit zwei Radfahrern gekommen. Beide waren der Polizei zufolge gegen 18.30 Uhr in Richtung Johannes-Rau-Platz unterwegs.