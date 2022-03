Bürgermonitor : Bürger wünschen sich eine Bolzplatzsanierung

Wittlaer Die Anlage in Wittlaer ist bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt. Nach Regen kann dort aber längere Zeit nicht Fußball gespielt werden.

Der Bolzplatz am Friederike-Fliedner-Weg ist bei den zahlreichen Kindern, die in der großen Wohnsiedlung Einbrungen wohnen, sehr beliebt. Da ist es kein Wunder, dass bei der intensiven Nutzung zwischen den Toren inzwischen kein Gras mehr wächst und die Spielfläche sehr uneben geworden ist. Und das führt zu Problemen. Im Sommer ist der Platz sehr staubig. „Und nach Regen ist er überhaupt nicht nutzbar, denn dann bilden sich dort große Pfützen. Da der Boden lehmig ist, fließt das Wasser auch immer nur langsam ab“, sagt Leif Ehrig.

Er wohnt mit seiner Familie in einem Haus, das in unmittelbarer Nähe zu der Spielanlage, zu der auch noch ein Basketballkorb und zwei Tischtennisplatten gehören, liegt. Einmal in der Woche fährt dort der Off-Road-Bus der Diakonie, eine mobile Jugendfreizeiteinrichtung, vor. Zudem lädt die Initiative Bolzplatzhelden zweimal in der Woche Jungen und Mädchen zu einem kostenfreien Fußballtraining ein. „Mein Freund Felix findet es voll super, dass ich so nah an einem Bolzplatz wohne; denn wo er wohnt, gibt es keine Möglichkeit, Fußball zu spielen“, sagt der siebenjährige Martin Ehrig.