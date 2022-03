Festnahme am Hauptbahnhof Düsseldorf : Diebe versuchen 19-Jährigem das E-Bike zu entreißen

Düsseldorf Nach einem versuchten Raub wurden zwei Männer am Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen. Sie wollten im RE1 einem 19-Jährigen ein E-Bike im Wert von 3800 Euro entreißen.

Der 19 Jahre alte Besitzer des Rads stieg am Kölner Hauptbahnhof in den RE1 ein, am Bahnhof Köln Messe/Deutz stiegen die beiden Männer, 20 und 30 Jahre alt, hinzu. Wie die Polizei schildert, gaben die Männer vor, ein Foto von dem Fahrrad machen zu wollen. Der 19-Jährige willigte ein, hielt sein E-Bike aber am Sattel fest. Plötzlich versuchten die Männer, ihm das Rad zu entreißen, einer der Männer schmiss sich auf das E-Bike, heißt es. Dabei brach der Fahrradständer ab. Der junge Mann aber hielt sein Fahrrad fest, bis das Duo durch den Zug floh.