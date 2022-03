TV-Show auf Tour : „The Masked Singer“ kommt nach Düsseldorf

„Brilli“ schied am Samstag aus. Foto: Prosieben/Willi Weber

Düsseldorf In der beliebten TV-Show treten Prominente in aufwendiger Maskierung auf, in jeder Staffel wird einer von ihnen enttarnt. Im kommenden Jahr wird eine der Folgen live aus Düsseldorf übertragen. Was man dazu wissen muss.

Die TV-Rätselshow „The Masked Singer“ tourt im kommenden Jahr durch 13 Städte und macht auch in Düsseldorf Station. Am 9. April 2023 wird die Show aus dem PSD Bank Dome in Rath live übertragen – andere Stationen sind unter anderem Köln, Frankfurt und Berlin. Der Vorverkauf für die Eintrittskarten hat bereits begonnen.

In der TV-Sendung bei ProSieben treten Prominente mit Gesangseinlagen auf, sind dabei aber komplett maskiert und nicht zu erkennen. Die TV-Zuschauer – und das prominente Rateteam vor Ort – dürfen dann anhand von Stimme, Sangeskünsten und Auftreten darüber rätseln, wer unter der Maske stecken könnte.

Die Sendung hatte im Juni 2019 Premiere im deutschen Fernsehen, inzwischen waren bereits fünf Staffeln zu sehen. Zum Start der sechsten Staffel wurde am Samstagabend die Moderatorin Jeannine Michaelsen als erste Prominente enttarnt und muss die Sendung verlassen. Unter den Teilnehmern sind unter anderem noch ein Koala auf einem Dreirad und ein Zebra. Das Finale wird am Samstag, 23. April, ebenfalls um 20.15 Uhr live auf ProSieben zu sehen sein.

Während unter den Teilnehmern der Show oftmals auch Moderatoren oder andere TV-Stars waren, haben bislang immer professionelle Sänger oder Sängerinnen die Sendung gewonnen. In den bisherigen Staffeln waren es Max Mutzke (als Astronaut), Tom Beck (als Faultier), Sarah Lombardi (Skelett), Sascha (Dinosaurier) und Alexander Klaws (“Mülli Müller“).

Bühneninszenierung und inhaltliche Gestaltung der Arena-Tour liegen den Angaben zufolge in den Händen der Endemol Shine Group Germany und Banijay Productions Germany, die auch die TV-Show verantworten. Veranstaltet wird „The Masked Singer – Live on Tour 2023“ von FKP Scorpio Konzertproduktionen und FKP Show Creations.