Verursacher flüchten : Zwölfjähriger bei Radsturz leicht verletzt

Goch Ein 12-jähriger Radfahrer kam durch die Berührung eines entgegenkommenden jugendlichen Radfahrers zu Fall. Die mutmaßlichen Verursacher flüchteten daraufhin.

(RP) Am Samstag ereignete sich gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Eichenstraße/Stadionstraße ein Unfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein Zwölfjähriger fuhr mit seinem Rad auf der Eichenstraße in Richtung Stadionstraße. An der Einmündung hielt er an, weil auf der Stadionstraße eine Gruppe Jugendlicher auf Rädern unterwegs war. Den Schilderungen des Zwölfjährigen nach hat dann einer der Jugendlichen, auf dessen Gepäckträger ein Mädchen saß, mit seinem Rad einen Schlenker in Richtung des Kindes gemacht und sei gegen das Hinterrad von dessen Fahrrad gestoßen. Sowohl der Zwölfjährige als auch der Jugendliche und seine „Mitfahrerin“ stürzten. Das Kind zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Jugendlichen setzten ihren Weg anschließend in Richtung Reuterstraße fort, ohne Angaben zu ihren Personalien zu machen. Mit dem Jugendlichen und seiner Beifahrerin waren noch zwei weitere weibliche Jugendliche mit ihren Rädern unterwegs. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, wenden sich an das Verkehrskommissariat Goch unter Telefon 02823 1080.