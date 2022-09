Feinkost in Düsseldorf : Italienisches Lebensgefühl in Unterbilk

Unterbilk Michele Colasuonno und Franco Collura haben an der Bilker Allee das Feinkostgeschäft l’odorino eröffnet. Sitzplätze, um einen Kaffee und ein Panini zu genießen, gibt es auch.

Eigentlich wollten die Freunde Michele Colasuonno und Franco Collura – sie kennen sich seit ihrer Grundschulzeit und sind zusammen aufgewachsen – nicht mehr in der Gastronomie arbeiten, nachdem sie das Eiscafé Belluno Ende vergangenen Jahres verkauft hatten. „Wir haben das Belluno sieben Jahre lang geführt und wollten kein Saisongeschäft mehr“, erzählt Colasuonno, der wie Collura einen kaufmännischen Beruf erlernt hatte, aber in den vergangenen 20 Jahren immer wieder im Eiscafé ausgeholfen hat. Es sei ohnehin schon nicht einfach, in den sechs Sommermonaten genügend Geld für das gesamte Jahr zu verdienen, und die Corona-Pandemie habe es noch schwieriger gemacht, sagt der 37-Jährige weiter. Beide hatten geplant, nun in ihren ursprünglichen Berufen zu arbeiten, als sie im Frühjahr zufällig erfuhren, dass das kleine Ladenlokal an der Bilker Allee frei würde.