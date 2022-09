Kommen und gehen : Vom Wohnzimmer ins Atelier

Katrin Reichert und Tim Szalinski sind die Inhaber des neuen Geschäftes an der Bilker Allee. RP-Foto: Bretz Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Katrin Reichert und Tim Szalinski zeigen und verkaufen im „kArtfunk“ farbenfrohe Kunstwerke und auch liebevoll gestaltete Grußkarten.

Seit vielen Jahren ist Katrin Reichert begeistert von Farben, ihrer Bedeutung und ihrer Wirkung auf Menschen. 2017 besuchte sie einen Malkurs und hat sich seitdem auf abstrakte Malerei mit knalligen Acrylfarben und Spachteltechnik spezialisiert. Die 34-Jährige möchte mit ihren Kunstwerken eine positive Stimmung und Laune verbreiten. Und weil die Bilder so gut ankamen und sich schnell verkauften, gründete sie 2019 mit ihrem Lebenspartner Tim Szalinski das Startup „kArtfunk“.

Seitdem entwickelt und gestaltet sie – über die Malerei hinaus – Motive für die unterschiedlichsten Grußkarten und Kunstdrucke und steht auch für Aufträge zur Verfügung. Szalinski betreut als selbstständiger Grafikdesigner einen festen Kundenstamm und kümmert sich um die Außenwirkung des jungen Unternehmens. Der 36-Jährige war es auch, der seine Lebensgefährtin ermutigte, ihre Kunst öffentlich zu zeigen und unterstützt sie seitdem bei der Organisation von Ausstellungen – die erste fand 2020 statt. Weitere folgten, immer in kleinen, besonderen Düsseldorfer Kunsträumen. Außerdem werden die Grußkarten inzwischen in zehn inhabergeführten Geschäften verkauft, darunter bei Franzen an der Kö.