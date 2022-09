Branchentreffen : Immobilienwirtschaft nimmt Klimaschutz in den Fokus

Düsseldorf Bei einem Treffen der Immobilienbranche waren auch die beiden Dezernenten Michael Rauterkus und Claudia Zuschke anwesend. Dabei ging es unter anderem darum, wo bereits CO2-Emissionen in der Branche eingespart werden.

(wie) Um über die Herausforderungen der Branche zu sprechen, traf sich die Immobilienwirtschaft der Landeshauptstadt zum Immobiliendialog des Wirtschaftsraums Düsseldorf . Als einer der Treiber von CO 2 -Emissionen ist sich die Immobilienbranche ihrer Aufgabe einer deutlichen Reduzierung bewusst: In Vorträgen und Panels wurden Fragestellungen untersucht und Lösungsansätze aufgezeigt. Schwerpunkte der Veranstaltung waren die veränderte Nachfrage von Nutzern an Immobilien und die Auswirkungen auf die Gestaltung von Quartieren.