Inklusion in Düsseldorf : Die Werkstatt für angepasste Arbeit feiert im Südpark Jubiläum

Wersten Zur Feier des 50-jährigen Bestehens der Werkstatt kamen viele Menschen mit Behinderung, die dort Arbeit bekommen haben, mit ihren Familien.

Für Sabine Grüter ist die Werkstatt ihr zweites Wohnzimmer, wie ein Zuhause, sagt sie. Seit 43 Jahren pendelt sie von Mülheim an der Ruhr in die Betriebsstätte Reisholz, wo sie seit Jahrzehnten als Dreherin im Metallbau tätig ist. Sabine Grüter ist also bei der Werkstatt für angepasste Arbeit fast von Beginn an dabei. Denn die Organisation, die Menschen mit Behinderung Arbeit anbietet, feierte am Samstag ihr 50-jähriges Bestehen und hatte zu einem vielseitigen Bühnenprogramm geladen, durch das Fernsehmoderator René le Riche führte.

Bekannte Formationen wie Alt Schuss und die Swinging Funfares kamen in den Südpark, die Kinder waren an zahlreichen Spielbuden aktiv, Oberbürgermeister Stephan Keller eröffnete die Veranstaltung als Schirmherr.

Sabine Grüter leidet seit ihrer Kindheit an einer Lernbehinderung und Verhaltensauffälligkeit, wie sie sagt, doch die Eltern legten Wert darauf, die Tochter auf eine Regelschule zu schicken und ihr somit so viel gesellschaftliche Teilhabe wie möglich zu bieten. Nach dem Besuch der Hauptschule machten Bekannte die Eltern auf die einige Jahre zuvor gegründeten Werkstätten für angepasste Arbeit aufmerksam. Hier fand Grüter eine unkündbare Arbeitsstätte und bei der Verarbeitung von Metall ihre berufliche Bestimmung. Im Gespräch merkt man ihr schnell ihre Kompetenz in diesem Bereich an, „das fasziniert mich einfach“, resümiert Grüter, die noch vier Jahre vom Renteneintritt trennen. In 43 Jahren hatte sie nie das Bedürfnis, ihren Arbeitsplatz zu wechseln, da man einen alten Baum nicht verpflanze, wie sie sagt. Rückblickend ist sie glücklich, einen Ort gefunden zu haben, wo die in ihr „schlummernden Fähigkeiten entdeckt wurden“.