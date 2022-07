Düsseldorf-Unterbilk​: Fußgängerin bei Straßenbahnunfall schwer verletzt​

Düsseldorf Von einer Straßenbahn der Linie 707 ist eine Frau in Düsseldorf-Unterbilk erfasst und schwer verletzt worden. Zeitweise bestand offenbar Lebensgefahr. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Bei einem Straßenbahnunfall in Unterbilk ist am Dienstagmorgen eine 65-jährige Fußgängerin aus Düsseldorf so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Lebensgefahr konnte zeitweise nicht ausgeschlossen werden.