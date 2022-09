Schönheit und Gesundheit : Experten geben Tipps für Schönheit und Gesundheit

Make-up-Artist Norman Pohl präsentierte am Wochenende in Düsseldorf sein Können und gab Tipps für den Alltag. Foto: Georg Salzburg (salz)

Stadtmitte Bei der ersten „Beauty und Health Summit“erfuhren die Gäste und Promis, was für ein schönes und gesundes Leben wichtig ist. Dabei wurde nicht nur die Arbeit der Profis gezeigt, es gab auch Tipps für den eigenen Alltag.

Und wie sieht ein natürlicher Look aus? Wie wirkt der Teint ebenmäßig? Wie lassen sich Schlupflider am besten schminken und wie bekommt man das ganz allein prima hin? Norman Pohl weiß es und hat es auf der Bühne beim ersten „Beauty und Health Summit“ von Douglas im Hotel Kö59 live mit Model Tessa demonstriert. „Jeder will doch gesund, natürlich und strahlend aussehen. Nur eine Haut, die vor dem Make-up mit einem Feuchtigkeitsserum gut versorgt wurde, kann auch von innen strahlen“, erklärte Pohl in seiner ausverkauften Masterclass. Sie war eine von mehr als 30 Talkrunden, Vorträgen und Workshops, die das Düsseldorfer Unternehmen Douglas erstmals bei dem zweitägigen öffentlichen Event rund um die Themen Schönheit und Gesundheit an der Königsallee veranstaltete.