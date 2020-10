Hautbahnhof Düsseldorf : Mann tritt Polizeibeamten ins Gesicht

Düsseldorf Bei der Überprüfung seiner Personalien ist ein Mann am Hauptbahnhof Düsseldorf plötzlich gewalttätig geworden. Unter anderem trat er einem Polizeibeamten ins Gesicht.

Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof nahmen am Samstagnachmittag einen 59-Jährigen mit zur Wache, um dort dessen Personalien zu überprüfen. In den Diensträumen versuchte der Mann zu flüchten und trat dabei einem Beamten mit dem Schuh ins Gesicht.