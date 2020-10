Blaulicht : Zeuge folgt Autoaufbrechern an der Talstraße

Die Verdächtigen haben Autoscheibe eingeschmissen, sind dann geflüchtet (Symbolbild). Foto: dpa/dpa, mku jhe

Düsseldorf (lod) Ein Zeuge hat am Samstagnachmittag an der Talstraße drei zunächst Unbekannte beobachtet, die das Seitenfenster eines geparkten Pkw eingeschlagen hatten. Der Bürger informierte die Polizei. Da er die mutmaßlichen Autoaufbrecher noch ein Stück verfolgte, konnte er der Einsatzleitstelle Positionsangaben und Täterbeschreibungen per Handy übermitteln.

