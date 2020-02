Landgericht Düsseldorf : Prozess um versuchten Totschlag

Düsseldorf Ein 38-Jähriger steht nach einer heftigen Kneipenschlägerei vor dem Landgericht.

(wuk) Schlimm endete für einen Gast eines Lokals in Garath sein Gaststättenbesuch an einem Septembermorgen 2019. Eine gebrochene Nase, ein zertrümmertes Schlüsselbein und Verletzungen am Kopf soll ihm ein anderer Kneipengast (38) damals im Streit zugefügt haben. Weil der Angreifer obendrein getönt haben soll, den Kontrahenten „totzuschlagen“, wird ihm seit Donnerstag wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung der Prozess vor dem Düsseldorfer Landgericht gemacht.