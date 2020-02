Düsseldorf-Holthausen : Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Düsseldorf Ein Radfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Pkw in Düsseldorf-Holthausen auf die Straße geschleudert und schwer verletzt.

An der Kreuzung Am Trippelsberg/Reisholzer Werftstraße wechselte der Mann auf die Fahrbahn, um nach links in die Straße Am Trippelsberg einzubiegen.