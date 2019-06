Mönchengladbach : Prozess wegen versuchten Totschlags

Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Die Ex-Frau und eine Ex-Freundin sagten aus, dass der Angeklagte zunehmend aggressiv wurde. Er soll 2012 eine Frau mit dem Messer bedroht und gewürgt haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Eva-Maria Geef

„Alle sechs Monate sah ich eine Veränderung an ihm, und die Abstände wurden immer kürzen“, so beschreibt eine 43-Jährige ihren wegen versuchten Totschlags angeklagten Ex-Mann. Ihm wird vorgeworfen, eine Frau in ihrer Wohnung überfallen, sie mit einem Messer verletzt und gewürgt zu haben. Die Ex-Frau berichtet von der Heirat im Jahr 2000, damals zogen sie in die Wohnung an der Aachener Straße, in der sich die Tat 2012 ereignete. Bereits nach ein bis zwei Ehejahren hätte sie Verhaltensauffälligkeiten bei ihrem Mann festgestellt: Er sei häufig aggressiv gewesen, so sehr, dass sie annimmt, dass er gewalttätig hätte werden können, wenn sie sich nicht aus diesen Situationen zurückgezogen hätte. Erst später habe sie herausgefunden, dass er jahrelang Amphetamine sowie Anabolika konsumiert habe, wobei er die Einnahme immer geleugnet habe. Da er sich häufig auffallend lange im Bad aufgehalten habe, sei sie davon ausgegangen, dass er die Drogen dort nehme.

Einmal habe sie in seiner Arbeitshose ein kleines Päckchen gefunden und den Inhalt untersuchen lassen: Es sei Speed gewesen. Unter Drogen sei ihr Mann stets eher ruhig und übertrieben nett gewesen, an Gedächtnislücken könne sie sich nicht erinnern. Er habe sie jedoch bedroht, sie im Falle einer Trennung umzubringen. Ein genaues Datum konnte sie nicht benennen, doch die Zeugin erinnert sich, dass ihr damaliger Mann 2012 stationär für einen Monat in der Landesklinik aufgenommen wurde. Nach Informationen der Kammer war dies der 14. März, also einen Tag nach dem Überfall. Damals habe der Bruder ihres Mannes, der in der Nacht nicht nach Hause gekommen war, sie morgens angerufen: „Er sagte, mein Mann stehe völlig neben sich, wisse nicht, wo er sei und wolle Hilfe in Anspruch nehmen.“