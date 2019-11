Fortsetzung Borussia-Prozess : Polizisten sagten im Prozess wegen versuchten Mordes aus

Mönchengladbach Polizisten suchen vergeblich nach Schlagring.

Am Dienstag ist ein Prozess wegen versuchten Mordes sowie schwerer und gefährlicher Körperverletzung fortgesetzt worden. Ein 19-Jähriger, der am 20. April mit drei Freunden in Rheydt unterwegs war, soll einem Borussenfan mit ausgestreckter Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dabei sei der 56-jährige Mann zu Boden gefallen, der Angreifer soll jedoch nicht von ihm abgelassen, sondern weiter brutal auf das Opfer eingeschlagen haben.