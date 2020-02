Geschäfte in Düsseldorf sollen öffnen : Verdi klagt gegen verkaufsoffenen Sonntag am 8. März

Düsseldorf Das neue Ladenöffnungsgesetz sollte für Rechtssicherheit sorgen. Trotzdem muss sich ein Gericht wieder mit einem verkaufsoffenen Sonntag in Düsseldorf befassen. Die Gewerkschaft Verdi hält die Begründung der Stadt für unzulässig.

Die Gewerkschaft Verdi will den verkaufsoffenen Sonntag am 8. März in Düsseldorf untersagen lassen. Verdi hat nach eigenen Angaben einen Eilantrag vor dem Oberverwaltungsgericht Düsseldorf eingereicht. Die Gewerkschaft lehnt Sonntagsöffnungen mit Blick auf die Mehrbelastung für Mitarbeiter generell ab. Die Sonderöffnung am 8. März in Stadtmitte und Altstadt wird mit den Messen Top Hair und Beauty begründet – und gilt als Wackelkandidat unter den zwölf geplanten Düsseldorfer Sonntagsöffnungen im laufenden Jahr.