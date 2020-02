Bezirksvertretung hat abgestimmt : Neue Namen für Garath beschlossen

Garath In Zukunft werden die einzelnen Viertel des Stadtteils Schlossviertel, Waldviertel, Kämpenviertel und Burgviertel heißen. Bisher waren sie nach den Himmelsrichtungen benannt.

Der Stadtteil Garath wurde in den 1960er Jahren am Reißbrett geplant und ist in vier Abschnitte geteilt, die von der Bevölkerung „Kleeblätter“ genannt werden. Sie haben jeweils eigene Nebenzentren. Viele, vor allem alteingesessene Bewohner von Garath identifizieren sich nicht nur mit dem Stadtteil, sondern auch mit ihren jeweiligen Kleeblättern. Diese waren bisher nur nach den Himmelsrichtungen benannt, nun bekommen sie neue, klangvollere Namen.

An deren Findung waren nicht nur die Mitglieder der Bezirksvertretung (BV) beteiligt, sondern alle Garather: Sie konnten Vorschläge machen und ihre Stimme abgeben. Auch das einzige Kinderparlament von Düsseldorf, das im Stadtbezirk 10 ansässig ist, hat über die Umbenennung diskutiert. Bereits im Januar waren die Vorschläge mit den meisten Stimmen zur Abstimmung in der BV gekommen. Dort hatte es jedoch Ablehnung gegeben. Es stehe zu befürchten, dass vor allem Menschen, die schon lange in den Vierteln leben, Probleme mit der Umbenennung haben könnten. Außerdem, so CDU-Bezirksvertreter Jörg Dietrich, sei die Beteiligung bei der Abstimmung zu gering gewesen, um den allgemeinen Willen der Garather darzustellen.