Routinekontrolle in Dormagen : Energieversorger evd prüft alle Gasleitungen in der Stadt

Dormagen Ab kommenden Montag prüfen Mitarbeiter der evd mit speziellen Geräten Leitungen im Boden. Was es damit auf sich hat und warum das wichtig ist.

Dazu werden spezielle „Schnüffelgeräte“ genutzt, wie Braun erklärt. Diese können oberirdisch erkennen, ob aus den im Boden verlegten Leitungen Gas ausströmt. Überprüft werden nicht nur 70 Kilometer Ortsnetze, sondern auch die Leitungen zwischen den Netzanschlüssen in den Häusern und den Versorgungsleitungen - das sind noch einmal rund 40 Kilometer. Etwa vier bis fünf Wochen sollen die Arbeiten dauern, bei schlechtem Wetter auch länger. „Die Geräte brauchen einen trocken Boden, um ausströmendes Gas zu erkennen, bei Regen geht das nicht“, so Braun.

Die Art der Überprüfungen führt das Dormagener Energieunternehmen regelmäßig durch. In diesem Jahr wird das Niederdrucknetz geprüft, das zuletzt vor sechs Jahren genauer untersucht wurde. Die Intervalle sind abhängig von der Druckstufe und der Anzahl der Schäden. Das Mitteldrucknetz wurde im Jahr 2019, das Hochdrucknetz 2018 zuletzt überprüft. 2022 wäre dann das Hochdrucknetz, 2025 das Mitteldrucknetz wieder an der Reihe. Relevante Schäden konnten in den letzten Jahren nicht festgestellt werden. Alle Druckstufen sind über das gesamte Netz im Stadtgebiet verteilt, sodass die Prüfer auch überall zu sehen sein werden. Die evd bittet um Verständnis dafür, dass die Prüfer auch private Grundstücke und Gärten betreten müssen, um die Hauseinführungen zu untersuchen. Ins Haus müssten die Mitarbeiter nicht. Die Gasrohrnetzüberprüfung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Firma TBD (Technische Bau Dienstleistungen), die Mitarbeiter können sich durch einen Dienstleisterausweis der evd ausweisen.