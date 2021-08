Umweltaktion in Dormagen : Rhein-Clean-up räumt Unrat von der Ahr weg

Dormagen Für Karin Schwanfelder war es ebenso wie für viele ihrer Mitstreiter ein beklemmendes Gefühl: „Das Allermeiste, was wir weggeräumt haben, ist aus dem Ahrtal angeschwemmt worden“, erzählt die Chefin der Umweltschutzgruppe Rhein-Clean-up.

Es war daher nur gut, dass ungewöhnlich viele Helfer am Sonntag am Rheinufer dabei waren, um mit anzupacken. „Normalerweise haben wir bei Aktionen im August so um die 20 Helfer, jetzt waren es über 50“, freute sich Schwanfelder. Darunter waren Mitglieder von Bündnis 90/ Die Grünen Dormagen und vom Lions Club Dormagen. „Ein Helfer kam sogar aus Herzogenrath, um uns kennenzulernen und natürlich um zu helfen.“

Vom Chempark ging es in Richtung Zons und die Bilanz war am Ende eindrucksvoll: 64 Getränkekisten wurden eingesammelt, „die wahrscheinlich aus einem überfluteten Getränkemarkt an der Ahr stammen“, vermutet Schwanfelder. Die Kisten, die noch brauchbar waren, werden in einen Getränkehandel gebracht. Vor allem Holz musste beseitigt werden, die Rhein-Clean-up-Truppe sammelte insgesamt rund 740 Kilogramm ein. Mit Unrat wurden 30 Säcke á 120 Liter vollgepackt. Es war ein buntes Sammelsurium: Speißkübel, Eimer, Ölkanister, Matratze, Wassertonnen, Kanister, Plastikwannen, Gießkannen, Vogeltränke, Grillrost, Regenrohre, Campingstuhl, Wickelauflage und auch ein Kaninchenstall war dabei. „Eine Massai-Holzfigur haben wir in eine spezielle Fundsachen-Gruppe gestellt, die es im Ahrtal gibt.“