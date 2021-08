Neue Gesichter in Dormagen : Der große Umbruch in der CDU

Die neuen Vorsitzenden: Stefanie Johannsen (l.) und Anissa Saysay. Foto: Klaus D. Schumilas

Meinung Dormagen Partei, Fraktion, Frauen Union - in den unterschiedlichen Gremien und Vereinigungen in der Dormagener CDU gab es so viele Veränderungen wie lange nicht mehr. Warum das gut ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus D. Schumilas

Mit der Vorstandswahl bei der Frauen Union ist ein erstaunlicher Umbruch innerhalb der CDU erst einmal abgeschlossen. Erstaunlich deswegen, weil dahinter keine Strategie oder das Erkennen der Notwendigkeit einer Veränderung steht. Es ist aber auch kein Zufall. Den ersten und schwersten Schritt musste die Ratsfraktion nach dem Debakel bei der Kommunalwahl gehen. In der Oppositionsrolle läuft - auch dort mit neuen Gesichtern - die Neuorientierung. Der folgte vor einigen Wochen die personelle Zäsur beim Stadtverband: Mit Anissa Saysay steht nicht nur erstmals eine Frau an der Parteispitze, sie ist auch vergleichsweise neu und unerfahren. Sie profitierte von dem in traditionellen Rollenverständnis verhafteten Frauen an der Spitze der Frauen Union, die Saysay blockieren wollten. Dennoch bekam die Alleinerziehende das Vertrauen einer Mehrheit.