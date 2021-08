Nach Starkregen in Dormagen : Untergeschoss von Kita nicht nutzbar

Nievenheim Durch den Starkregen im Juli war Wasser durch die Fenster eingedrungen. Die Räume im Souterrain der Kita müssen komplett saniert werden.

In die Kindertagesstätte an der Neusser Straße war bei dem Starkregen vor einigen Wochen Wasser in das Untergeschoss des Gebäudes eingedrungen. Der Schaden ist nun deutlich größer als bisher angenommen, denn: Das Wasser stand so hoch im Souterrain, dass sogar Wände entfernt werden mussten. Die Arbeiten in dem Gebäude werden voraussichtlich mindestens drei Monate dauern. Eine gute Nachricht gibt es aber: Die Kita, die sich in der letzten von drei Wochen Ferien befindet, kann am kommenden Montag ihren normalen Betrieb aufnehmen. „Für die Kinder und Eltern wird es keine Nachteile geben, denn die obere Etage ist uneingeschränkt nutzbar. Die Kinder bekommen im Idealfall nicht viel mit, die Baustelle ist abgeschottet“, erklärt Svenja Butzmühlen, Geschäftsfeldleiterin für den Bereich Kindertageseinrichtungen bei der Diakonie im Rhein-Kreis Neuss, die Träger der Einrichtung ist.