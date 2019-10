Zwei Frauen sind tatverdächtig : Verkäuferin verhindert Taschendiebstahl in Bekleidungsgeschäft

Dinslaken

Einer aufmerksamen Verkäuferin ist es zu verdanken, dass eine 71-jährige Frau aus Dinslaken nicht bestohlen worden ist. Die 27-jährige Mitarbeiterin in einem Bekleidungsgeschäft an der Saarstraße beobachtete am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr zwei Frauen, die sich auffällig verhielten. Eine der Frauen näherte sich der 71-Jährigen und verwickelte sie in ein Gespräch. Die andere trat währenddessen von hinten heimlich an die Seniorin heran und interessierte sich offensichtlich für die Umhängetasche der Dame.