Neu in der Stadtbibliothek Dinslaken : Der deutsche Widerstand

Neu in der Stadtbibliothek Dinslaken

2012 hatte die Journalistin und Schriftstellerin Sabine Friedrich mit „Wer wir sind“ einen über 2.000 Seiten starken historischen Roman über den deutschen Widerstand gegen Hitler vorgelegt, der bei der Kritik wie beim Publikum erfolgreich war.

Wer vor dem enormen Umfang dieses Panoramas des deutschen Widerstandes zurückschreckte, hat jetzt die Gelegenheit, die wichtigsten Repräsentanten in drei von der Autorin überarbeiteten und stark gekürzten Einzelbänden kennen zu lernen. „Einige aber doch“, der erste Band, konzentriert sich auf die Familien Arvid Harnacks und Harro Schulze-Boysens („Rote Kapelle“), auf die Widerstandskreise um die „Weiße Rose“, die Kuckhoffs und Günther Weisenborn. Der auch für sich allein gut lesbare Band porträtiert mit viel Einfühlung die differenzierten Persönlichkeiten und die unterschiedlichen Motive deutscher Widerstandskämpfer.

Der Autorin ist es bei dieser Überarbeitung gelungen, die anspruchsvolle und oft sprunghaft wirkende Komposition der Erstausgabe deutlich zu vereinfachen und überschaubarer und die Lektüre dadurch flüssiger und spannender zu machen. Und so liest sich dieses herausragende zeitgeschichtliche Epos sowohl als bittere Tragödie des Scheiterns als auch als Mut machendes Drama des Widerstandes gegen eine menschenverachtende Diktatur. Ohne das wache Gewissen und den Mut dieser viel zu Wenigen, die gegen Hitler aufstanden, würden wir noch viel schwerer an der Last der Vergangenheit tragen.