Auf der Roonstraße : Betrunkener greift Sanitäter und Polizisten an

Betrunkener greift Sanitäter und Polizisten an

Ein Betrunkener hat Polizisten und Sanitäter auf der Roonstraße attackiert.

(RP) Äußerst aggressiv reagierte ein 57-jähriger Mann aus Dinslaken, den Rettungssanitäter am Samstag gegen 0.50 Uhr auf der Roonstraße Ecke Bahnstraße fanden. Passanten hatten den Betrunkenen auf dem Gehweg entdeckt und die Rettungsleitstelle alarmiert. Als die Sanitäter dem 57-Jährigen helfen wollten, versuchte er sie zu schlagen. Auch gegen die herbeigerufenen Polizisten wehrte er sich. Zunächst beschimpfte er die Beamten, und als die nach einem Ausweis fragten, versuchte er einen Polizisten gegen den Kopf zu schlagen. Die Beamten nahmen den 57-Jährigen in Gewahrsam. Für die Ausnüchterungszelle war er allerdings zu betrunken. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen worden war, brachte ein Krankenhaustransporter ihn in ein Krankenhaus. Sowohl die Rettungssanitäter als auch die Polizeibeamten blieben unverletzt.